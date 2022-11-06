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Російські літаки завдали удару по цивільному населенню Ідлібу, щонайменше дев'ятеро загинули

Російські літаки завдали удару по цивільному населенню Ідлібу, щонайменше дев'ятеро загинули

Київ • УНН

 • 470002 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські літаки в неділю бомбардували табори біля міста Ідліб на північному заході Сирії, вбивши щонайменше дев'ять мирних жителів внаслідок нападу на останній бастіон допомоги опозиції, повідомили свідки та рятувальники. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами очевидців, військові літаки, які летіли на великій висоті за підтримки артилерії сирійської армії, також скинули бомби на ліси біля таборів на захід від Ідліба.

Служба цивільної оборони опозиції повідомила, що троє дітей та жінка були серед загиблих внаслідок ударів по переповнених таборах, де понад 70 людей було поранено та доставлено до польових шпиталів.

«Тут немає ані військових баз, ані складів, ані казарм повстанців. Тільки цивільні особи», - сказав рятівник.

Доповнення

Понад 4 мільйони людей живуть у густонаселеному районі, який утримується опозицією на північному заході вздовж турецького кордону. Більшість із них було загнано туди послідовними кампаніями під керівництвом росіян, які повернули території, захоплені повстанцями.

Російські літаки минулого місяця завдали ударів по районах, що знаходяться під контролем джихадистського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», після відновлення бойових дій між повстанськими силами, що суперничають, на північному заході, які перервали відносне затишшя в рейдах з початку цього.

Угода, укладена майже три роки тому за посередництва росії, яка підтримує сили сирійського президента Башара Асада, та Туреччини, яка підтримує опозиційні групи, поклала край бойовим діям, внаслідок яких за кілька місяців було переміщено понад мільйон людей.

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