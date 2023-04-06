Российские фрегаты осуществили первый заход в порт Саудовской Аравии за последние 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Два российских корабля покинули Джедду в четверг после первого за десятилетие захода российского флота в порт Саудовской Аравии, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Кама" прибыли в Джидду в среду и покинули ее менее чем через 24 часа после "давно запланированного" визита, сообщил представитель российского посольства в Эр-Рияде на условиях анонимности.
Министерство обороны россии сообщило на своем сайте, что заход российского военного корабля в порт стал первым примерно за 10 лет. Корабли доставили продовольствие и питьевую воду, сообщили в министерстве. Также для экипажа запланирована "культурная программа".
Дополнение
"Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", и "Кама" входили в состав группы кораблей Северного флота россии, которая вышла в январе и приняла участие в двух учениях - в Индийском океане и Аравийском море. Одно из учений было с Китаем и ЮАР.
Саудовская Аравия заняла примирительную позицию по вторжению россии в Украину, призывая к политическому решению.
россия тесно сотрудничала с королевством и другими членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в усилиях по управлению нефтяными рынками.
Ранее в этом месяце ОПЕК и ее союзники сократили добычу более чем на один миллион баррелей в день, что стало неожиданным шагом, который привел к резкому росту цен и вызвал критику со стороны Соединенных Штатов.