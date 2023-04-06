Російські фрегати здійснили перший захід у порт Саудівської Аравії за останні 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Два російські кораблі залишили Джедду в четвер після першого за десятиліття заходу російського флоту до порту Саудівської Аравії, повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Фрегат "Адмірал Горшков" і танкер "Кама" прибули в Джедду в середу і залишили її менш ніж через 24 години після "давно запланованого" візиту, повідомив представник російського посольства в Ер-Ріяді на умовах анонімності.
Міністерство оборони росії повідомило на своєму сайті, що захід російського військового корабля до порту став першим приблизно за 10 років. Кораблі доставили продовольство та питну воду, повідомили у міністерстві. Також для екіпажу заплановано "культурну програму".
Доповнення
"Адмірал Горшков", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", і "Кама" входили до складу групи кораблів Північного флоту росії, яка вийшла в січні і взяла участь у двох навчаннях - в Індійському океані та Аравійському морі. Одне з навчань було з Китаєм та ПАР.
Саудівська Аравія зайняла примирливу позицію щодо вторгнення росії в Україну, закликаючи до політичного рішення.
росія тісно співпрацювала з королівством та іншими членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у зусиллях управління нафтовими ринками.
Раніше цього місяця ОПЕК та її союзники скоротили видобуток більш ніж на один мільйон барелів на день, що стало несподіваним кроком, який призвів до різкого зростання цін та викликав критику з боку Сполучених Штатів.