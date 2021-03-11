Российские боевики убили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В ночь с 10 на 11 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. В результате погиб украинский защитник, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки “Восток”.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Напомним
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Кабинет министров на заседании в среду принял решение выделить 16,5 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 4 человек, погибших во время участия в АТО, и 21 человеку, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных во время участия в указанной операции.