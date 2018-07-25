Российское командование на Донбассе запретило увольняться из рядов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским командованием принимаются дополнительные меры по недопущению снижения укомплектованности личным составом соединений и частей оккупационных войск. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
В частности, в 1 АК ВС РФ для наемников среди местного населения введен запрет на увольнение с военной службы по окончании сроков контрактов или по состоянию здоровья.
Напомним, позавчера на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа из числа незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
Как сообщал УНН, неподалеку Водяного, что в Донецкой области, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2.