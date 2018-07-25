Російське командування на Донбасі заборонило звільнятися з лав бойовиків

Зокрема, в 1 АК ЗС РФ для найманців з-поміж місцевого населення введено заборону на звільнення з військової служби по закінченню термінів контрактів або за станом здоров’я.

Нагадаємо, позавчора на власному мінному полі підірвалася диверсійно-розвідувальна група з-поміж незаконних збройних формувань на Донбасі.

Як повідомляв УНН, неподалік Водяного, що на Донеччині, військові інженери виявили 25 російських протипіхотних мін ПМН-2.