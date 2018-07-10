Российское командование на Донбассе активизировало воздушную разведку позиций ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Российское командование на Донбассе активизировало воздушную разведку позиций Операции объединенных сил. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало разведку позиций Объединенных сил, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны. В частности, с 7 июля этого года зафиксировано полеты более 20 беспилотных летательных аппаратов оккупантов", - говорится в сообщении.
Наряду с этим, боевики на отдельных направлениях усилили свои передовые позиции разведывательными подразделениями и применяют диверсионно-разведывательные группы для уточнения элементов оборонительных рубежей и выявления позиций украинских войск.
Напомним, ранее разведка сообщала, что незаконные вооруженные формирования под руководством кадровых российских военных используют режим прекращения огня для продолжения минировании территории ОРДЛО.