Российское командование на Донбассе активизировало воздушную разведку позиций ООС

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало разведку позиций Объединенных сил, в том числе в оперативно-тактической глубине нашей обороны. В частности, с 7 июля этого года зафиксировано полеты более 20 беспилотных летательных аппаратов оккупантов", - говорится в сообщении.



Наряду с этим, боевики на отдельных направлениях усилили свои передовые позиции разведывательными подразделениями и применяют диверсионно-разведывательные группы для уточнения элементов оборонительных рубежей и выявления позиций украинских войск.



Напомним, ранее разведка сообщала, что незаконные вооруженные формирования под руководством кадровых российских военных используют режим прекращения огня для продолжения минировании территории ОРДЛО.



