Російське командування на Донбасі активізувало повітряну розвідку позицій ООС

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування активізувало розвідку позицій Об’єднаних сил, у т.ч. в оперативно-тактичній глибині нашої оборони. Зокрема, з 7 липня ц.р. зафіксовано польоти понад 20 безпілотних літальних апаратів окупантів", - йдеться у повідомленні.



Поряд з цим, бойовики на окремих напрямках посилили свої передові позиції розвідувальними підрозділами та застосовують диверсійно-розвідувальні групи для уточнення елементів оборонних рубежів та виявлення позицій українських військ.



Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що незаконні збройні формування під керівництвом кадрових російських військових використовують режим припинення вогню для продовження мінування території ОРДЛО.



