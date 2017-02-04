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Российская сторона в СЦКК гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевкой

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. От российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Российская сторона в СЦКК гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевкой

"Утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - сообщил он.

По его словам, вчера ночью снова были обстрелы города, были прямые попадания в дома в районе улицы Соборной. Характер повреждений сейчас уточняется, добавил он.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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