Российская сторона в СЦКК гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевкой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. От российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Утром группы электромонтеров и саперов снова вышли на линию разрыва ЛЭП под Авдеевкой. От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня", - сообщил он.
По его словам, вчера ночью снова были обстрелы города, были прямые попадания в дома в районе улицы Соборной. Характер повреждений сейчас уточняется, добавил он.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.