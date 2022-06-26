российская ракета снова пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня утром российская ракета снова пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией в Николаевской области. Об этом сообщает Энергоатом, информирует сайт УНН.
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"Сегодня, 26 июня 2022 года, рашисты снова прибегли к ядерному терроризму – в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео", – говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где утром прозвучали взрывы.
В Энергоатоме подчеркивают, что россия продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы.
"В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на факты бездумных действий россии. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь очень серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой", - резюмировали в ведомстве.
Напомним
В результате утреннего ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева погиб по меньшей мере один человек.