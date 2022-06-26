російська ракета знову пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні вранці російська ракета знову пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією у Миколаївській області. Про це повідомляє Енергоатом, інформує УНН.
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"Сьогодні, 26 червня 2022 року, рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео", – ідеться в повідомленні.
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Як зазначили, ракета летіла із півдня на північ України. Імовірно, її ціллю був Київ, де вранці пролунали вибухи.
В Енергоатомі наголошують, що рф продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, але і усієї Європи.
"Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росіі. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою", – резюмували у відомстві.
Нагадаємо
Внаслідок ранкового ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва загинула щонайменше одна людина.