Российская пропаганда лжет о ситуации в Украине: СБУ обнародовала новый разговор врага
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Российский контрактник решил, что лучше сдаться в плен, чем быть "200-м". Оккупант очень боялся, что его убьют сами же русские, поэтому при первой же возможности "отстал от строя". Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение СБУ.
Цитата
"Это моя инициатива - сдаться, чтобы свои не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей", - говорит пленный своей матери.
Детали
Он рассказывает, что захватчики не хотят обменивать пленных, а российская пропаганда врет о ситуации в Украине.
Командиры вбивали в голову своим солдатам, что Украину захватили национал-социалистические банды, которые уничтожают своих граждан, поэтому украинцев срочно надо "увольнять".
После вторжения русский оккупант прозрел и увидел совершенно иную картину. Поэтому и решил сбежать от своих командиров и добровольно сложить оружие.
"И это правильное решение для любого захватчика. Только так они смогут сохранить свои жизни!",- отметили в СБУ.