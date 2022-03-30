Российская пропаганда лжет о ситуации в Украине: СБУ обнародовала новый разговор врага

Цитата

"Это моя инициатива - сдаться, чтобы свои не убили. Мама, ты знаешь, что здесь происходит? Наши убивают мирных людей", - говорит пленный своей матери.

Детали

Он рассказывает, что захватчики не хотят обменивать пленных, а российская пропаганда врет о ситуации в Украине.

Командиры вбивали в голову своим солдатам, что Украину захватили национал-социалистические банды, которые уничтожают своих граждан, поэтому украинцев срочно надо "увольнять".

После вторжения русский оккупант прозрел и увидел совершенно иную картину. Поэтому и решил сбежать от своих командиров и добровольно сложить оружие.

"И это правильное решение для любого захватчика. Только так они смогут сохранить свои жизни!",- отметили в СБУ.