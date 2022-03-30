Російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні: СБУ оприлюднила нову розмову ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російський контрактник вирішив, що краще здатися в полон, ніж бути "200-м". Окупант дуже боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді "відстав від строю". Про це УНН пише з посиланням на повідомлення СБУ.
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"Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей", – говорить полонений своїй матері.
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Він розповідає, що загарбники не хочуть обмінювати полонених, а російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні.
Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба "звільняти".
Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.
"І це правильне рішення для будь-якого загарбника. Тільки так вони зможуть зберегти свої життя!", - відмітили в СБУ.