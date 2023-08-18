Российская авиакомпания намерена подать иск против правительства Канады из-за "захваченного" самолета

Цитата

"Правительство Канады рассматривает письмо. Мы будем продолжать защищать интересы канадцев", - сообщил представитель отдела глобальных дел Канады, добавив, что федеральное правительство получило письмо от группы авиалиний в понедельник.

Детали

В письме "Волга-Днепр" шла речь о статье 9 двустороннего инвестиционного соглашения 1989 года между рф и Канадой. Договор содержит положения об урегулировании споров между инвестором и государством (ISDS), которые позволяют российской корпорации, считающей, что ей был нанесен несправедливый ущерб действиями канадского правительства, подать иск о возмещении убытков.

"Если спор не будет решен в течение шести месяцев после получения Канадой уведомления, авиакомпания "Волга-Днепр" официально инициирует арбитражное производство. "Волга-Днепр" остается открытой для переговоров с представителями Канады по решению проблемы и возвращению самолета", - говорится в заявлении российской компании для СМИ.

Кроме этого, министерство иностранных дел россии назвало "захват" грузового самолета "циничной и бесстыдной кражей" и предупредило правительство Канады, что отношения между двумя странами "на грани разрыва".

Издание напоминает, что премьер-министр Джастин Трюдо во время визита в Киев в июне этого года заявил, что правительство Канады воспользуется полномочиями, чтобы конфисковать самолет, а затем передать его украинскому правительству для использования. Отмечается, что поскольку Антонов-124 был припаркован на взлетном поле длительное время, то нуждается в техническом обслуживании.

Сообщается, что это второй случай, когда Оттава использует свои полномочия для конфискации. Впервые это произошло в декабре 2022 года, когда страна объявила об аресте финансовых активов Granite Capital на сумму 26 миллионов долларов, которые, как полагают, принадлежат подсанкционному российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Напомним

Чехия заморозила активы подсанкционных россиян на сумму более 14 млрд грн.