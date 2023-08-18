Російська авіакомпанія має намір подати позов проти уряду Канади через "захоплений" літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" повідомила про намір ініціювати офіційний спір з урядом Канади через вантажний літак Антонов-124, який стоїть в канадському аеропорту Пірсон з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це пише УНН, посилаючись на CBC News.
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"Уряд Канади розглядає лист. Ми продовжуватимемо захищати інтереси канадців", - повідомив речник відділу глобальних справ Канади, додавши, що федеральний уряд отримав листа від групи авіаліній в понеділок.
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У листі "Волга-Дніпро" йшлося про статтю 9 двосторонньої інвестиційної угоди 1989 року між рф і Канадою. Договір містить положення про врегулювання суперечок між інвестором і державою (ISDS), які дозволяють російській корпорації, яка вважає, що їй було завдано несправедливої шкоди діями канадського уряду, подати позов про відшкодування збитків.
"Якщо спір не буде вирішено протягом шести місяців після отримання Канадою повідомлення, авіакомпанія "Волга-Дніпро" офіційно ініціює арбітражне провадження. "Волга-Дніпро" залишається відкритою для переговорів з представниками Канади щодо вирішення проблеми та повернення літака", - йдеться в заяві російської компанії для ЗМІ.
Крім цього, міністерство закордонних справ росії назвало "захоплення" вантажного літака "цинічною та безсоромною крадіжкою" і попередило уряд Канади, що відносини між двома країнами "на межі розриву".
Видання нагадує, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо під час візиту до Києва в червні цього року заявив, що уряд Канади скористається повноваженнями, щоб конфіскувати літак, а потім передати його українському уряду для використання. Зазначається, що оскільки Антонов-124 був припаркований на злітному полі тривалий час, то потребує технічне обслуговування.
Повідомляється, що це другий випадок, коли Оттава використовує свої повноваження для конфіскації. Вперше це сталося у грудні 2022 року, коли країна оголосила про арешт фінансових активів Granite Capital на суму 26 мільйонів доларів, які, як вважають, належать підсанкційному російському олігарху Роману Абрамовичу.
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