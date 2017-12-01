Россиянина, который воевал в составе боевиков "Л/ДНР", будут судить в Одесской области

"В ходе расследования установлено, что гражданин Российской Федерации в 2014 году вошел в руководящий состав террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и в июне 2017 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Следует отметить, что подозреваемый имел значительный опыт ведения боевых действий на территории Республики Молдовы и Грузии", - говорится в сообщении.

По информации следствия известно, что иностранец лично пытал военнопленных, а также агитировал местное население на вступление в ряды незаконных вооруженных формирований.

Мужчина был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области в июне 2017 года, когда пытался незаконно по поддельным документам гражданина Украины пересечь территорию государства для выезда в Молдову. По ходатайству прокуратуры Одесской области подозреваемый находится под стражей.

Напомним, украинским законодательством за совершение преступления по ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации, организационное содействие ее созданию и деятельности) предусмотрено до 15 лет заключения.

Как сообщал УНН, СБУ задержала в Луцке мужчину, который сотрудничал со спецслужбами РФ.