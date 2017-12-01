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Росіянина, який воював у складі бойовиків "Л/ДНР", судитимуть на Одещині

Росіянина, який воював у складі бойовиків "Л/ДНР", судитимуть на Одещині

Київ • УНН

 • 11848 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Росіянина, який брав активну участь у бойових діях проти українських військових, судитимуть в Одеській області. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

“Під час розслідування з’ясовано, що громадянин Російської Федерації у 2014 році увійшов до керівного складу терористичних організацій „ЛНР“ та „ДНР“ та до червня 2017 року брав активну участь у бойових діях проти українських військових. Слід зазначити, що підозрюваний мав значний досвід ведення бойових дій на території Республіки Молдови та Грузії”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства відомо, що іноземець особисто катував військовополонених, а також агітував місцеве населення на вступ до лав незаконних збройних формувань.

Чоловік був викритий та затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області у червні 2017 року, коли намагався незаконно за підробленими документами громадянина України перетнути територію держави для виїзду до Молдови. За клопотанням прокуратури Одещини підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, українським законодавством за вчинення злочину за ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації, організаційне сприяння її створенню та діяльності) передбачено до 15 років ув’язнення.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала у Луцьку чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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