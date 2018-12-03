Русский намерен объединить чемпионские пояса в бою с Гвоздиком
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что ради объединения чемпионских титулов готов встретиться с новоиспеченным обладателем пояса WBC украинцем Александром Гвоздиком. Об этом он рассказал в комментарии российским СМИ, передает УНН.
“Стивенсон — это один из лидеров нашего веса, он все равно остается интересным вариантом для проведения боя, его списывать со счетов нельзя. Я думаю, что публике будет интересно посмотреть бой с его участием. Но теперь в приоритете не Стивенсон, а Гвоздик. Потому что пояс именно в украинца. Я говорил и говорю, что я готов к объединению поясов”, — отметил Бивол.
Напомним, что Гвоздик в Квебеке победил нокаутом в 11-м раунде бывшего чемпиона WBC канадца Адониса Стивенсона, который в течение 9-ти лет владел престижным титулом.