Росіянин має намір об'єднати чемпіонські пояси у бою із Гвоздиком

“Стівенсон — це один з лідерів нашої ваги, він все одно залишається цікавим варіантом для проведення бою, його списувати з рахунків не можна. Я думаю, що публіці буде цікаво подивитися бій з його участю. Але тепер в пріоритеті не Стівенсон, а Гвоздик. Тому що пояс саме в українця. Я говорив і говорю, що я готовий до об’єднання поясів”, — відзначив Бівол.

Нагадаємо, що Гвоздик в Квебеку переміг нокаутом в 11-му раунді колишнього чемпіона WBC канадця Адоніса Стівенсона, який протягом 9-ти років володів престижним титулом.