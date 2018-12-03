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Росіянин має намір об'єднати чемпіонські пояси у бою із Гвоздиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російський чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол заявив, що заради об’єднання чемпіонських титулів готовий зустрітися з новоспеченим володарем пояса WBC українцем Олександром Гвоздиком. Про це він розповів в коментарі російським ЗМІ, передає УНН.

“Стівенсон — це один з лідерів нашої ваги, він все одно залишається цікавим варіантом для проведення бою, його списувати з рахунків не можна. Я думаю, що публіці буде цікаво подивитися бій з його участю. Але тепер в пріоритеті не Стівенсон, а Гвоздик. Тому що пояс саме в українця. Я говорив і говорю, що я готовий до об’єднання поясів”, — відзначив Бівол.

Нагадаємо, що Гвоздик в Квебеку переміг нокаутом в 11-му раунді колишнього чемпіона WBC канадця Адоніса Стівенсона, який протягом 9-ти років володів престижним титулом.

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