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Россияне нанесли 26 авиационных ударов по позициям украинских войск – Генштаб

Россияне нанесли 26 авиационных ударов по позициям украинских войск – Генштаб

Киев • УНН

 • 1373683 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские оккупанты за сутки совершили 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

«За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов с реактивных систем залпового огня позиций наших войск», - говорится в сообщении.

Детали

В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

• На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

• На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударко противник применил ударные беспилотные летательные аппараты.

• На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озеро.

• На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка.

• На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

• На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополье Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Волшебное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Красное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.

• На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности, Херсон.

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