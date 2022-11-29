Россияне нанесли 26 авиационных ударов по позициям украинских войск – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские оккупанты за сутки совершили 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«За сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов с реактивных систем залпового огня позиций наших войск», - говорится в сообщении.
Детали
В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.
«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено», - отмечается в сообщении.
Сообщается, что беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.
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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
• На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.
• На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударко противник применил ударные беспилотные летательные аппараты.
• На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Озеро.
• На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Соледар, Андреевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка.
• На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.
• На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополье Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Волшебное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Красное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времовка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.
• На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности, Херсон.