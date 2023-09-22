россияне ночью обстреляли Волчанск на Харьковщине: произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и из другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины. Ночью из-за атаки на Волчанск произошел пожар. Люди не пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Прошлой ночью, около 01:00 в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении в Telegram.
Детали
Под вражескими ударами за прошедшие сутки находились более 14 населенных пунктов области. В частности, Купянск, Купянск-Узловой, Двуречная, Синьковка, Волчанск, Волчанские Хутора, Огурцево, Тимофеевка и другие города и села области.
В районах Копанки и Шийковки Изюмского района и Берестового Купянского района враг нанес авиаудары.
За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.
Дополнение
Воздушное командование "Восток" в четверг сообщило об уничтожении в Харьковской области трёх крылатых ракет, запущенных российскими войсками.