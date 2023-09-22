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росіяни вночі обстріляли Вовчанськ на Харківщині: сталася пожежа

росіяни вночі обстріляли Вовчанськ на Харківщині: сталася пожежа

Київ • УНН

 • 136526 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та з іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини. Вночі через атаку на Вовчанськ відбулась пожежа. Люди не постраждали. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

«Минулої ночі, близько 01:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих не має», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Деталі

Під ворожими ударами минулої доби перебували понад 14 населених пунктів області. Зокрема, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Синьківка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Тимофіївка та інші міста і села області.

В районах Копанки і Шийківки Ізюмського району та Берестового Куп'янського району ворог завдав авіаударів.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Доповнення

Повітряне командування "Схід" у четвер повідомило про знищення у Харківській області трьох крилатих ракет, запущених російськими військами.

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