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Три із запущених ворогом крилатих ракет знищили на Харківщині

Три із запущених ворогом крилатих ракет знищили на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Повітряне командування "Схід" у четвер повідомило про знищення у Харківській області трьох крилатих ракет, запущених російськими військами, пише УНН.

Цитата

"Вранці в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" в Харківській області знищено 3 крилаті ракети противника: дві типу Х-101/555 та один "Іскандер-К", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.

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