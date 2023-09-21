Три із запущених ворогом крилатих ракет знищили на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Повітряне командування "Схід" у четвер повідомило про знищення у Харківській області трьох крилатих ракет, запущених російськими військами, пише УНН.
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"Вранці в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" в Харківській області знищено 3 крилаті ракети противника: дві типу Х-101/555 та один "Іскандер-К", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 21 вересня у небі над Україною знищили 36 з 43 крилатих ракет, запущених ворогом з авіації.