Три из запущенных врагом крылатых ракет уничтожили в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Воздушное командование "Восток" в четверг сообщило об уничтожении в Харьковской области трех крылатых ракет, запущенных российскими войсками, пишет УНН.
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"Утром в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в Харьковской области уничтожено 3 крылатые ракеты противника: две типа Х-101/555 и одна "Искандер-К", - говорится в сообщении.
Напомним
Силы обороны в ночь на 21 сентября в небе над Украиной уничтожили 36 из 43 крылатых ракет, запущенных врагом из авиации.