россияне сбросили авиабомбу на Купянщину: есть пострадавшая - Харьковская прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. российские войска выпустили авиационную бомбу на поселок Куриловка Купянского района Харьковской области, местная жительница получила ранения, есть повреждения. Об этом сообщила в воскресенье Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Цитата
“22 октября около 10:00 оккупационные войска нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района. В результате вражеского обстрела получила ранения женщина”, - говорится в сообщении.
Детали
В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Количество пострадавших от ночного ракетного удара по терминалу “Новой почты” в Харькове увеличилось с 16-ти до 17-ти человек.