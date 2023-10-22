россияне сбросили авиабомбу на Купянщину: есть пострадавшая - Харьковская прокуратура

Цитата

“22 октября около 10:00 оккупационные войска нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района. В результате вражеского обстрела получила ранения женщина”, - говорится в сообщении.

Детали

В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Количество пострадавших от ночного ракетного удара по терминалу “Новой почты” в Харькове увеличилось с 16-ти до 17-ти человек.