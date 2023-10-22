росіяни скинули авіабомбу на Купʼянщину: є постраждала - Харківська прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. російські війська випустили авіаційну бомбу на селище Курилівка Купʼянського району Харківської області, місцева жителька отримала поранення, є пошкодження. Про це повідомила у неділю Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Цитата
“22 жовтня близько 10:00 окупаційні війська завдали удар ФАБ-250 по с. Курилівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення жінка”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Кількість постраждалих від нічного ракетного удару по терміналу “Нової пошти” у Харкові збільшилася з 16-ти до 17-ти осіб.