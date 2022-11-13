Россияне провели тренировку истребителя в Беларуси с гиперзвуковой аэробалистической ракетой «Кинжал»
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» представила фотодоказательства, что истребитель МИГ-31К Воздушно-космических сил РФ, летавший над Беларусью из Барановичей, проводил полеты, неся на себе гиперзвуковую аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», передает УНН.
Детали
Мониторинговая группа объясняет, что это фото впервые визуально подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (может нести на себе «Кинжал»), до этого такая информация была только RF- 92462.
Итак, логично предположить, что и 3-й МиГ-31К с номером RF-92333, находящийся в Мачулищах, также может нести на себе ракету Х-47М2«Кинжал».
Этот снимок полностью подтверждает предположение мониторинговой группы еще от 18 октября 2022 г. Тогда «Белорусский Гаюн» сообщали, что 16 октября в Беларусь прибыли именно три самолета специальной модификации Миг-31К, которые могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2«Кинжал» и способны запускать их на расстоянии 2000 км.
Сообщалось, что вместе с Миг-31К в Беларусь могли привезти и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Предположение было сделано опираясь на то, что 16 октября, на аэродром «Мачулищи» из РФ прилетали три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF- 76724), которые вполне могли привезти ракеты для запусков из МИГ-31К.
Напомним
Издание "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки 3-х белорусских полигонов и аэродрома в Мачулищах, сделанные компанией Planet Labs 30-31 октября.
На снимке от 31 октября видно увеличение количества палаток для русских военных, полевой лагерь, полевой госпиталь и стоянку техники с разными грузовиками типа Урал. На снимке можно насчитать около 190 палаток и 200 грузовиков.