Росіяни провели тренування винищувача у Білорусі із гіперзвуковою аеробалістичною ракетою «Кинжал»

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 83358 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 95050 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 129622 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 158461 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 203979 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 211958 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 421649 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230772 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197008 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 379955 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 84701 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 83973 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 85733 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 76005 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 84680 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 83414 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 421699 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 379992 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 591199 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 717269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 20247 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 93373 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 129249 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 213299 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 238129 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Росіяни провели тренування винищувача у Білорусі із гіперзвуковою аеробалістичною ракетою «Кинжал»

Росіяни провели тренування винищувача у Білорусі із гіперзвуковою аеробалістичною ракетою «Кинжал»

Київ • УНН

 • 332295 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» представила фотодокази, що винищувач МІГ-31К Повітряно-космічних сил РФ, який літав над Білоруссю з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал», передає УНН.

Деталі

Моніторингова група пояснює, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 з номером RF-92339 був переобладнаний у модифікацію К (може нести на собі «Кинжал»), до цього така інформація була лише RF-92462.

Отже, логічно припустити, що і 3-й МіГ-31К з номером RF-92333, що знаходиться в Мачулищах, також може нести на собі ракету Х-47М2 «Кинжал».

Цей знімок повністю підтверджує припущення моніторингової групи ще від 18 жовтня 2022 р.  Тоді «Беларускі Гаюн» повідомляли, що 16 жовтня до Білорусі прибули саме три літаки спец.модифікації Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км.

Повідомлялося, що разом із Міг-31К до Білорусі могли привезти й гіперзвукові ракети «Кинжал». Припущення було зроблено спираючись на те, що 16 жовтня, на аеродром «Мачулищи» з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), які цілком могли привезти ракети для запусків з МІГ-31К.

Нагадаємо

Видання "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки 3-х білоруських полігонів та аеродрому в Мачулищах, зроблені компанією Planet Labs 30-31 жовтня.

На знімку від 31 жовтня видно збільшення кількості наметів для російський військових, польовий табір, польовий госпіталь та стоянку техніки із різними вантажівками типу Урал. На знімку можна нарахувати близько 190 наметів та 200 вантажівок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36