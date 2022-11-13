Росіяни провели тренування винищувача у Білорусі із гіперзвуковою аеробалістичною ракетою «Кинжал»

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Моніторингова група пояснює, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 з номером RF-92339 був переобладнаний у модифікацію К (може нести на собі «Кинжал»), до цього така інформація була лише RF-92462.

Отже, логічно припустити, що і 3-й МіГ-31К з номером RF-92333, що знаходиться в Мачулищах, також може нести на собі ракету Х-47М2 «Кинжал».

Цей знімок повністю підтверджує припущення моніторингової групи ще від 18 жовтня 2022 р. Тоді «Беларускі Гаюн» повідомляли, що 16 жовтня до Білорусі прибули саме три літаки спец.модифікації Міг-31К, які можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» і здатні запускати їх на відстані 2000 км.

Повідомлялося, що разом із Міг-31К до Білорусі могли привезти й гіперзвукові ракети «Кинжал». Припущення було зроблено спираючись на те, що 16 жовтня, на аеродром «Мачулищи» з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), які цілком могли привезти ракети для запусків з МІГ-31К.

Нагадаємо

Видання "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки 3-х білоруських полігонів та аеродрому в Мачулищах, зроблені компанією Planet Labs 30-31 жовтня.

На знімку від 31 жовтня видно збільшення кількості наметів для російський військових, польовий табір, польовий госпіталь та стоянку техніки із різними вантажівками типу Урал. На знімку можна нарахувати близько 190 наметів та 200 вантажівок.