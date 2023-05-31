россияне взорвали дорогу на стыке границ Украины, беларуси и рф : В ОП ответили

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. В районе КПП "Три сестры", что находится на границе Украины, россии и беларуси, прогремел взрыв, пишут пропагандистские каналы, сообщает УНН.

Детали

По предварительным данным, взорван участок дороги, ведущий в Черниговскую область. российские паблики уточняют, что дорога была взорвана, чтобы "не допустить захода украинских ДРГ в брянскую область россии".

Также захватчики боятся, что по этой дороге на территорию рф могли пойти украинские танки. Они назвали направление "танкоопасным".

"Взорвана украинская дорога возле "трех сестер", в месте, где соединяются Украина (Черниговская обл.), Беларусь (Гомельская обл.) и Россия (Брянская обл.). На границе в Черниговской области уничтожен путь противника, который он мог бы когда-то попытаться использовать для атак", – написали пропагандисты.

Дополнение

Также на новость отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

“Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня", - написал он в Telegram.

Напомним

Монумент "Три сестры" открыли в 1975 году в честь "дружбы русского, белорусского и украинского народов, там несколько десятилетий проводился Международный фестиваль "Славянское единство".

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