росіяни підірвали дорогу на стику кордонів України, білорусі та рф : В ОП відповіли

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За попередніми даними, підірвано ділянку дороги, що веде до Чернігівської області. російські пабліки уточнюють, що дорогу було підірвано, щоб "не допустити заходу українських ДРГ до брянської області росії".

Також загарбники бояться, що цією дорогою на територію рф могли піти українські танки. Вони назвали напрямок "танконебезпечним".

"Підірвано українську дорогу біля "трьох сестер", у місці, де сполучаються Україна (Чернігівська обл.), білорусь (Гомельська обл.) та росія (Брянська обл.). На кордоні у Чернігівській області знищено шлях противника, який він міг би колись спробувати використати для атак", – написали пропагандисти.

Доповнення

Також на новину відреагував голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Росіяни підривають дороги на кордонах, по яких їхали "брати Київ за три дні", - написав він в Telegram.



Нагадаємо

Монумент "Три сестри" відкрили у 1975 році на честь "дружби російського, білоруського та українського народів, там кілька десятиліть проводився Міжнародний фестиваль "Слов'янська єдність".