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россияне под утро выпустили четыре ракеты по Краматорску - глава ОВА

Киев • УНН

 • 177479 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские оккупанты под утро выпустили четыре ракеты по Краматорску в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 7 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"На рассвете россияне выпустили 4 ракеты по Краматорску – по предварительной информации, без жертв. Объемы разрушений устанавливаем", – написал Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА:

  • На Волновахском направлении ночью происходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки – без жертв.
  • На Донецком направлении 2 человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям города – без жертв.
  • На Горловском направлении больше всего вреда россияне нанесли Бахмуту – убили 1 человека, ранили еще 2. Повредили 5 частных домов, 1 многоэтажку и 1 предприятие. В Соледарской громаде интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, также под огнем – окрестности Торецкой и Светлодарской громад.
  • На Лисичанском направлении россияне ранили 1 жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного.

Дополнение

За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения.

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