росіяни під ранок випустили чотири ракети по Краматорську - голова ОВА

Цитата

"На світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську – за попередньою інформацією, без жертв. Обсяги руйнувань встановлюємо", - написав Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА:



На Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки – без жертв.



На Донецькому напрямку 2 людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста – без жертв.



На Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту – вбили 1 людину, поранили ще 2. Пошкодили 5 приватних будинків, 1 багатоповерхівку та 1 підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем – околиці Торецької та Світлодарської громад.



На Лисичанському напрямку росіяни поранили 1 жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.



Доповнення

За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення.