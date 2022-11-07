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росіяни під ранок випустили чотири ракети по Краматорську - голова ОВА

росіяни під ранок випустили чотири ракети по Краматорську - голова ОВА

Київ • УНН

 • 177479 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські окупанти під ранок випустили чотири ракети по Краматорську на Донеччині, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 7 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"На світанку росіяни випустили 4 ракети по Краматорську – за попередньою інформацією, без жертв. Обсяги руйнувань встановлюємо", - написав Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА:

  • На Волноваському напрямку вночі відбувалися інтенсивні артобстріли Вугледара та Павлівки – без жертв.
  • На Донецькому напрямку 2 людини зазнали поранень у Красногорівці, зафіксовано обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста – без жертв.
  • На Горлівському напрямку найбільше шкоди росіяни завдали Бахмуту – вбили 1 людину, поранили ще 2. Пошкодили 5 приватних будинків, 1 багатоповерхівку та 1 підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем – околиці Торецької та Світлодарської громад.
  • На Лисичанському напрямку росіяни поранили 1 жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.

Доповнення

За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення.

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