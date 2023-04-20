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россияне переходят к стратегической обороне - ГУР

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции. Однако в целом рашисты переходят к стратегической обороне. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Юсов отметил, что сейчас войска рф могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции. В целом россияне переходят к стратегической обороне.

Цитата

«Распиаренное «большое» зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены», – заметил Юсов.

Представитель военной разведки Украины подчеркнул, что у оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

«Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно путин, послав в мясорубку», – заявил Юсов.

Дополнение

Резников заявлял, что потери среди украинских военных значительно ниже, чем у россиян.

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