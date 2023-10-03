россияне обстреляли из танков и "Градов" Авдеевку, в Кураховской громаде за сутки повредили более 20 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Под утро из танков и «Градов» открыли огонь по Авдеевке. В области есть повреждения жилых домов, админздания, амбулатории. Об этом во вторник и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
«На Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Кураховскую громаду, повредили 21 дом: 10 в Кураховке, 7 в Курахово и 4 в Трудовом. В Трудовом ранен 1 человек. В Марьинской громаде ранен человек в Елизаветовке, поврежден дом в Ильинке. На утро Авдеевку обстреляли из танков и Градов — в зоне поражения две улицы», - говорится в сообщении в Telegram.
На Волновахском направлении 2 человека ранены в Новоукраинке Угледарской громады.
На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке повреждены 2 дома и админздание, в Северном — 2 дома и заброшенное промышленное сооружение, в Нелиповке — 3 дома. Еще 3 дома повреждены в Часовоярской громаде.
На Лисичанском направлении в Северске повреждены дом и нежилое здание, в Торском Лиманской громады — амбулатория, в Переездном Звановской громады в зоне обстрелов 2 улицы.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки ранили пять человек в Донецкой области.