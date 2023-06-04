россияне обстреляли более двух десятков населенных пунктов на Запорожье, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Российские оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области, в частности с авиации и дважды с БПЛА. Разрушены 16 объектов среди которых дома и квартиры. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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«Враг совершил 89 обстрелов 22 населенных пунктов: дважды с авиации и дважды с БПЛА, восемь ударов РСЗО и 77 артобстрелов. Под огнем оказались Гуляйполе, Орехов, Полтавка, Чаривне, Темировка, Каменское, Степное и другие прифронтовые села», - написал Малашко.
По его словам, люди уцелели, но добавилось 16 разрушенных объектов: дома, квартиры, имущество людей, коммуникации.
Дополнение
Российские войска 2 июня 111 раз обстреляли Запорожскую область, известно о двух погибших и 5 раненых.