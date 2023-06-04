росіяни обстріляли більше двох десятків населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Цитата

«Ворог здійснив 89 обстрілів 22 населених пунктів: двічі з авіації та двічі з БПЛА, вісім ударів РСЗВ та 77 артобстрілів. Під вогнем опинилися Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Чарівне, Темирівка, Кам'янське, Степове та інші прифронтові села», - написав Малашко.

За його словами, люди вціліли, але додалося 16 зруйнованих об'єктів: будинки, квартири, майно людей, комунікації.

Доповнення

Російські війська 2 червня 111 разів обстріляли Запорізьку область, відомо про двох загиблих та 5 поранених.