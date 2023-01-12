россияне в Херсонской области продолжают грабить местное население

Цитата

«Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой «национализацией», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что для пополнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области.

«Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 09 января этого года», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты усиливают режимные мероприятия и проверяют местное население.