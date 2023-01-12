росіяни на Херсонщині продовжують грабувати місцеве населення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Росіяни продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій Херсонщині. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією», - йдеться в повідомленні.
Окрім тог, повідомляється, що для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області.
«Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 09 січня цього року», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
На тимчасово-зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють місцеве населення.