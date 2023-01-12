росіяни на Херсонщині продовжують грабувати місцеве населення

Цитата

«Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією», - йдеться в повідомленні.

Окрім тог, повідомляється, що для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області.

«Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 09 січня цього року», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

На тимчасово-зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють місцеве населення.