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росіяни на Херсонщині продовжують грабувати місцеве населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Росіяни продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій Херсонщині. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

росіяни на Херсонщині продовжують грабувати місцеве населення

Цитата

«Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією», - йдеться в повідомленні.

Окрім тог, повідомляється, що для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області.

«Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 09 січня цього року», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

На тимчасово-зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють місцеве населення.

Українські Національні Новини

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