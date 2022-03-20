Россияне имеют активы на Багамах на 3 миллиарда долларов - Центральный Банк

Детали

Центральный банк выявил в финансовых учреждениях Багамских островов, которые имеют лицензию на обслуживание иностранных клиентов, 420 миллионов долларов на депозитах и 2,5 миллиарда долларов в депозитарных или трастовых активах "с конечными бенефициарными владельцами из россии или связанными с ней".

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"Эти цифры касаются только международного банковского и трастового сектора, которые обслуживают клиентов за пределами страны, и не включают любые российские активы, которые могут храниться в банках Багамских островов, которые обслуживают местное население", - сообщает центральный банк.

В нем не сообщается, какая часть этих активов находится под санкциями россиян. До этого Багамские острова приказали прекратить все операции с российскими организациями, попавшими под санкции западных стран.

Багамские острова решительно осудили вторжение россии в Украину, но, похоже, остаются противоречивыми относительно того, насколько агрессивно она может участвовать в санкциях, не нанося вреда своей относительно небольшой экономике.