Росіяни мають активи на Багамах на 3 мільярди доларів - Центральний Банк

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49129 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 97969 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 133812 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 185082 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 181106 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 176470 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151759 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116739 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109517 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 316711 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 19725 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 24271 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 16971 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 23943 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 14493 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 191693 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 316711 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 576333 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 519288 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 719158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53635 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94887 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122391 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145279 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158708 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Росіяни мають активи на Багамах на 3 мільярди доларів - Центральний Банк

Росіяни мають активи на Багамах на 3 мільярди доларів - Центральний Банк

Київ • УНН

 • 124128 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Фінансові установи Багамських островів мають активи на суму близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов’язані з росією, повідомив центральний банк карибської країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Центральний банк виявив у фінансових установах Багамських островів, які мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів, 420 мільйонів доларів на депозитах і 2,5 мільярда доларів у депозитарних або трастових активах "з кінцевими бенефіціарними власниками з росії або пов'язаними з нею".

Цитата

"Ці цифри стосуються лише міжнародного банківського та трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися в банках Багамських островів, які обслуговують місцеве населення", - повідомляє центральний банк.

У ньому не повідомляється, яка частина цих активів перебуває під санкціями росіян. До цього Багамські острови наказали припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції західних країн.

Багамські острови рішуче засудили вторгнення росії в Україну, але, схоже, залишаються суперечливими щодо того, наскільки агресивно вона може брати участь у санкціях, не завдаючи шкоди своїй відносно невеликій економіці.

Додамо

У банках Швейцарії росіяни зберігають в офшорах до 213 мільярдів доларів – Reuters

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16