Россияне хотят унизить украинцев, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов – Зеленский

Детали

По словам главы государства, сегодня руководство государства снова обеспечивает гуманитарные коридоры для украинских городов. Автобусы уже отправились, грузовики в пути - с едой, водой, медикаментами.

Речь идет о Мариуполе, Волновахе, Изюме, Сумах и области, а также о городах и поселках Киевской области - Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

Цитата

“Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу в Украине. Но это для них часть плана. Они хотят унизить наших людей. Чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов. Чтобы украинцы могли спасти жизнь, только поехав на оккупированную территорию или в Россию. Поэтому они блокируют Мариуполь, поэтому они блокируют Волноваху, блокируют другие города. Оккупанты специально организуют это издевательство, чтобы дать своим пропагандистским каналам новый материал. Только для этого. Просто уроды", - сказал Зеленский.

Ранее

Как писал УНН, накануне из ряда городов эвакуировали более 40 тысяч женщин и детей, однако эвакуация была сорвана в частности из городков Киевской области.