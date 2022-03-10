Росіяни хочуть принизити українців, щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупаційні війська створили гуманітарну катастрофу в Україні, щоб принизити українських людей заради картинки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні, пише УНН.
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За словами глави держави, сьогодні керівництво держави знову забезпечує гуманітарні коридори для українських міст. Автобуси вже вирушили, вантажівки в дорозі – з їжею, водою, медикаментами.
Йдеться про Маріуполь, Волноваху, Ізюм, Суми й область, а також про міста та містечка Київської області – Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель.
Цитата
“Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні. Але це для них – частина плану. Вони хочуть принизити наших людей. Щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів. Щоб українці могли врятувати життя, тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію. Тому вони блокують Маріуполь, тому вони блокують Волноваху, блокують інші міста. Окупанти спеціально організовують це знущання, щоб дати своїм пропагандистським каналам новий матеріал. Тільки для цього. Просто потвори”, - сказав Зеленський.
Раніше
Як писав УНН, напередодні з низки міст евакуювали понад 40 тисяч жінок та дітей, однак евакуація була зірвана зокрема з містечок на Київщині.