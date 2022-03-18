Россиян и белорусов исключили из престижных легкоатлетических соревнований мира

Детали

Ранее из-за дисквалификации Российской Федерации в связи с допинговыми скандалами ее атлеты могли выступать лишь в статусе нейтральных. К тому же это разрешение предоставлялось не всем. Сейчас спортсмены этой страны-агрессора вместе с белорусами упустили и такой шанс.

Ранее об отстранении спортсменов россии и беларуси от соревнований заявили Мировая и Европейская легкая атлетика и организационный комитет чемпионата Европы-2022.

Дополнение

Первый этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 13 мая в Дохе (Катар).

Напомним

ФИФА разработало специальное правило для трансферов украинских игроков: что известно.