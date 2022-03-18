Россиян и белорусов исключили из престижных легкоатлетических соревнований мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Генеральная Ассамблея "Бриллиантовой лиги", заседание которой состоялось в Белграде, объявила об отстранении российских и белорусских легкоатлетов от участия в этапах серии в обозримом будущем, передает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.
Детали
Ранее из-за дисквалификации Российской Федерации в связи с допинговыми скандалами ее атлеты могли выступать лишь в статусе нейтральных. К тому же это разрешение предоставлялось не всем. Сейчас спортсмены этой страны-агрессора вместе с белорусами упустили и такой шанс.
Ранее об отстранении спортсменов россии и беларуси от соревнований заявили Мировая и Европейская легкая атлетика и организационный комитет чемпионата Европы-2022.
Дополнение
Первый этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 13 мая в Дохе (Катар).
Напомним
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