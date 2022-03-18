Росіян та білорусів виключили із престижних легкоатлетичних змагань світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Генеральна Асамблея "Діамантової ліги", засідання якої відбулося в Белграді, оголосила про відсторонення російських і білоруських легкоатлетів від участі в етапах серії в осяжному майбутньому, передає УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.
Деталі
Раніше через дискваліфікацію російської федерації у зв’язку з допінговими скандалами її атлети могли виступати лише в статусі нейтральних. До того ж цей дозвіл надавався не всім. Наразі спортсмени цієї країни-агресора разом з білорусами втратили й такий шанс.
Раніше про відсторонення спортсменів росії та білорусі від змагань заявили Світова і Європейська легка атлетика та організаційний комітет чемпіонату Європи-2022.
Доповнення
Перший етап "Діамантової ліги" пройде 13 травня у Досі (Катар).
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