Росіян та білорусів виключили із престижних легкоатлетичних змагань світу

Деталі

Раніше через дискваліфікацію російської федерації у зв’язку з допінговими скандалами її атлети могли виступати лише в статусі нейтральних. До того ж цей дозвіл надавався не всім. Наразі спортсмени цієї країни-агресора разом з білорусами втратили й такий шанс.

Раніше про відсторонення спортсменів росії та білорусі від змагань заявили Світова і Європейська легка атлетика та організаційний комітет чемпіонату Європи-2022.

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Перший етап "Діамантової ліги" пройде 13 травня у Досі (Катар).

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