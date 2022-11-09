россия не восстановит Крымский мост до осени 2023 года – британская разведка

Детали

Разведчики напомнили, что 8 ноября автомобильный мост должны были закрыть, чтобы заменить 64-метровый пролет. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Оккупационные власти Крыма утверждали, что эти дополнительные пролеты будут установлены до 20 декабря. Однако на брифинге российского диктатора владимира путина было сказано, что работы на другой проезжей части приведут к остановке движения до марта 2023 года.

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"Поврежденный участок железнодорожного моста планируют заменить до сентября 2023 года, но вице-премьер-министр рф заявил, что сроки ремонта будут ускорены. Один путь открыт, но движение железнодорожного транспорта остается ограниченным. Ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий", – говорится в сообщении.

Как отметили, атака на Крымский мост нарушила материально-техническое снабжение россии в Крым и на юг Украины, уменьшив способность перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или автодороге.

Напомним

В пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпустила новую почтовую марку "Крымский мост на бис!".