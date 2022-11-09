росія не відновить Кримський міст до осені 2023 року – британська розвідка

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Розвідники нагадали, що 8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб замінити 64-метровий прольот. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти.

Окупаційна влада Криму стверджувала, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня. Однак на брифінгу російського диктатора володимира путіна було сказано, що роботи на іншій проїжджій частині спричинять зупинку руху до березня 2023 року.

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"Пошкоджену ділянку залізничного мосту планують замінити до вересня 2023 року, але віцепрем’єр-міністр рф заявив, що терміни ремонту будуть прискорені. Одна колія відкрита, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи сильно залежатимуть від погодних умов", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, атака на Кримський міст порушила матеріально-технічне постачання росії до Криму та на південь України, зменшивши здатність переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автошляхом.

Нагадаємо

У п'ятницю, 4 листопада, Укрпошта випустила нову поштову марку "Кримський міст на біс!".