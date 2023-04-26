россия сменила главу миротворческих сил в Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. россия заявила в среду, что назначила нового главу своих миротворческих сил в спорном Нагорно-Карабахском регионе. Напряженность между Арменией и Азербайджаном снова растет. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Причина изменения не была названа, но министерство обороны объявило об этом через несколько часов после телефонного разговора между владимиром путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Что предшествовало
Российские миротворцы были развернуты в 2020 году, чтобы положить конец 44-дневной войне из-за Нагорного Карабаха, второй войне, которую Армения и Азербайджан вели после распада Советского Союза. Горный анклав признан на международном уровне частью Азербайджана, но населен преимущественно этническими армянами.
Армения выразила разочарование, растущее из-за того, что российским силам не удалось сохранить открытым Лачинский коридор, единственный сухопутный маршрут, связывающий ее с Карабахом через территорию Азербайджана.
Российские СМИ цитировали во вторник представителя Армении, который заявил, что страна подала апелляцию в Международный суд по поводу установления Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на трассе в воскресенье, назвав это «вопиющим нарушением» обязательств Баку по обеспечению свободного передвижения.
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что контрольно-пропускной пункт был создан в ответ на «соображения безопасности в свете неправомерного использования Арменией дороги для перевозки оружия и других незаконных действий».