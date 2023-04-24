Азербайджан установив КПП перед дорогою, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Влада Азербайджану оголосила про відкриття прикордонного контрольно-пропускного пункту на початку дороги Лачин-Ханкенді, що пов'язує Вірменію та невизнаний Нагірний Карабах. Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Азербайджану, передає УНН.
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«Беручи до уваги тривале і систематичне використання вірменською стороною дороги Лачин-Ханкенді у незаконних цілях всупереч Тристоронній Заяві від 10 листопада 2020 р, а також загрози безпеки, що виходять із цього, Керівництво Азербайджану вжило належних заходів для забезпечення контролю на початку дороги на кордоні між Азербайджаном та Вірменією» – зазначають у Азербайджанському зовнішньополітичному відомстві.
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За даними Азербайджанської сторони, «на території Лачинського і Кельбаджарського районів виявлено більше 2700 протипіхотних мін, вироблених в Вірменії у 2021 р.»
Офіційний Баку стверджує: «22 квітня цього року на виробленій у 2021 році та закладеній вірменською стороною міні підірвався вантажний автомобіль збройних сил Азербайджану, в результаті чого поранення отримали троє військовослужбовців АР».
Також Міністерство оборони Азербайджану наголошує на фіксації камерами відеоспостереження в’їзду на територію держави військової автоколони та вантажних автомобілів Вірменії з двома житловими контейнерами військового призначення та початок робіт з установки контейнерів для проживання військовослужбовців і створення військової інфраструктури на найближчій з боку Вірменії до території Азербайджану ділянці на початку дороги Лачин-Ханкенді.
У відповідь Вірменія звинуватила Азербайджан у порушенні Тристоронньої заяви та реалізації політики етнічних чисток.
«Закликаємо Російську Федерацію, нарешті, виконати своє зобов’язання за пунктом 6 Тристоронньої заяви, ліквідувавши незаконну блокаду коридору та забезпечивши виведення азербайджанських сил з усієї зони безпеки Лачинського коридору, а також держави-члени ООН, наділені мандатом міжнародної безпеки, чітко зафіксувати дії Азербайджану, що розхитують регіональну безпеку, та здійснити ефективні кроки щодо забезпечення неухильного виконання рішення Міжнародного суду ООН» – відреагували у Міністерстві закордонних справ Вірменії.
Нагадаємо
Міжнародна спільнота вважає Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Проте переважна більшість його мешканців становлять етнічні вірмени. Під час шеститижневої війни у 2020 році Азербайджан відновив контроль над значною частиною регіону та прилеглими територіями, які утримували вірменські сили.
За даними влади Вірменії, після початку бойових дій 27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі його територію і терен прилеглих районів Азербайджану залишили близько 90 зі 150 тисяч мешканців.