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Азербайджан установил КПП перед дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Власти Азербайджана объявили об открытии пограничного контрольно-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди, связывающей Армению и непризнанный Нагорный Карабах. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Азербайджана, передает УНН.

Цитата

«Принимая во внимание длительное и систематическое использование армянской стороной дороги Лачин-Ханкенди в незаконных целях вопреки Трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 г., а также исходящие из этого угрозы безопасности, Руководство Азербайджана приняло надлежащие меры для обеспечения контроля в начале дороги на границе между Азербайджаном и Арменией», – отмечают в Азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Детали

По данным Азербайджанской стороны, «на территории Лачинского и Кельбаджарского районов обнаружено более 2700 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 г.»

Официальный Баку утверждает: «22 апреля этого года на произведенной в 2021 году и заложенной армянской стороной мине подорвался грузовой автомобиль вооруженных сил Азербайджана, в результате чего ранения получили трое военнослужащих АР».

Также Министерство обороны Азербайджана отмечает фиксацию камерами видеонаблюдения въезда на территорию государства военной автоколонны и грузовых автомобилей Армении с двумя жилыми контейнерами военного назначения и начало работ по установке контейнеров для проживания военнослужащих и создания военной инфраструктуры на ближайшем со стороны Армении к территории Азербайджана участке в начале дороги Лачин-Ханкенди.

В ответ Армения обвинила Азербайджан в нарушении Трехстороннего заявления и реализации политики этнических чисток.

«Призываем российскую федерацию, наконец, выполнить свои обязательства по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности Лачинского коридора, а также государства-члены ООН, наделенные мандатом международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность, и осуществить эффективные шаги по обеспечению неукоснительного выполнения решения Международного суда ООН», – отреагировали в Министерстве иностранных дел Армении. 

Напомним

Международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Однако подавляющее большинство его жителей составляют этнические армяне. Во время шестинедельной войны в 2020 году Азербайджан восстановил контроль над значительной частью региона и прилегающими территориями, которые удерживали армянские силы.

По данным властей Армении, после начала боевых действий 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе его территорию и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 из 150 тысяч жителей.

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