росія змінила голову миротворчих сил у Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. росія заявила в середу, що призначила нового голову своїх миротворчих сил у спірному Нагірно-Карабахському регіоні. Напруженість між Вірменією та Азербайджаном знову зростає. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
Причину зміни не було названо, але міністерство оборони оголосило про це через кілька годин після телефонної розмови між володимиром путіним та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Що передувало
Російські миротворці були розгорнуті у 2020 році, щоб покласти край 44-денній війні через Нагірний Карабах, другу війну, яку Вірменія та Азербайджан вели після розпаду Радянського Союзу. Гірський анклав визнаний на міжнародному рівні частиною Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами.
Вірменія висловила розчарування, що зростає тим, що російським силам не вдалося зберегти відкритим Лачинський коридор, єдиний сухопутний маршрут, який пов'язує її з Карабахом через територію Азербайджану.
Російські ЗМІ цитували у вівторок представника Вірменії, який заявив, що країна подала апеляцію до Міжнародного суду з приводу встановлення Азербайджаном контрольно-пропускного пункту на трасі в неділю, назвавши це «кричущим порушенням» зобов'язань Баку щодо забезпечення вільного пересування.
Заступник міністра закордонних справ Азербайджану Ельнур Мамедов заявив, що контрольно-пропускний пункт було створено у відповідь на «міркування безпеки у світлі неправомірного використання Вірменією дороги для перевезення зброї та інших незаконних дій».